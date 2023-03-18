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В Минэнерго предупредили о возможных отключениях света в двух областях: где и какая причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Минэнерго предупредили о возможных отключениях света в двух областях: где и какая причина

Энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны в двух областях.

В субботу, 18 марта, энергосистема Украины работает без ограничений, в системе есть запас мощности. Однако в Житомирской и Киевской областях возможны отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии во всех областях.

"В то же время из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали, планируются ли отключение света в ближайшее время.

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Дата публикации
Просмотры
566
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