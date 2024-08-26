В Минэнерго прокомментировали массированную атаку: "Ситуация сложная"

Враг снова пытается кошмарить украинцев.

Армия РФ снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика.

Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света"

Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией"

Напомним, по указанию "Укрэнерго" 26 августа применяются экстренные отключения света. Поэтому было принято решение развернуть "Пункты Незламности" по городу Киеву.

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