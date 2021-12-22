В Минэнерго прокомментировали возможность отключения отопления на новогодние праздники

По словам министра, на этой теме очень много манипуляций.
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.
Об этом он сказал журналистам 22 декабря во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область), пишет "УНИАН".
"Я об этом слышал. Я попросил, чтобы предоставили цифры. НАК "Нафтогаз" заверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго) и объемы будут поставлены те, которые нужно. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме", — подчеркнул глава Минэнерго.
Стоит отметить, что ранее ранее межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.
Напомним, накануне министр энергетики также заверил, что в этом отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут. А премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.
Читайте также:
- Тарифы на газ с 1 января для украинцев: насколько могут вырасти и когда ожидать повышения
- Какие изменения ждут украинцев с 1 января: рост зарплат, пенсий, нововведения для ФЛП
- Тарифы на свет: вырастет ли стоимость электроэнергии с 1 января и чего ожидать украинцам
- Тарифы на воду: вырастут ли цены для украинцев с 1 января и насколько