В Минэнерго прокомментировали возможность отключения отопления на новогодние праздники

По словам министра, на этой теме очень много манипуляций.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.

Об этом он сказал журналистам 22 декабря во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область), пишет "УНИАН".

"Я об этом слышал. Я попросил, чтобы предоставили цифры. НАК "Нафтогаз" заверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго) и объемы будут поставлены те, которые нужно. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме", — подчеркнул глава Минэнерго.

Стоит отметить, что ранее ранее межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

Напомним, накануне министр энергетики также заверил, что в этом отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут. А премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

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