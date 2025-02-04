В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов

Галущенко рассказал, будут ли снова выключать свет.

В Украине графики отключения света могут быть введены только в одном случае.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак", — сказал он.

По его словам, несмотря на значительные повреждения в результате ракетно-дроновых атак, отключения электроэнергии в последние дни носят ограниченный характер.

Он напомнил, что входными днями Россия серьезно повредила один из объектов генерации. По словам Галущенко, в воскресенье была потеряна большая генерирующая мощность, и пока неизвестно, сколько времени займет ее восстановление. Требуется время для дефектации, но повреждения значительны.

Напомним, с 1 февраля НЭК "Укрэнерго" вводила графики аварийных отключений в нескольких областях из-за серьезных обстрелов энергосистемы. В частности, 4 февраля отключения были применены в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской и частично Днепропетровской и Черкасской областях.

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