В Минэнерго рассказали, готовы ли энергоблоки к зиме и как будут защищать их от обстрелов

Ремонт 7 энергоблоков атомного поколения в Украине завершили, а к началу зимнего сезона планируют отремонтировать еще два.

Об этом во время телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Мы завершили ремонты 7 энергоблоков атомной генерации, к началу зимы должны завершить 2 последних. Так, чтобы у нас к началу зимы вся атомная генерация, все блоки... были в работе в течение всего отопительного сезона", — заявила Гринчук.

По ее словам, с тепловой генерацией ситуация тождественна.

"Каждую неделю у нас тепловые блоки выходят из ремонтов и уже присоединяются в систему. Так же и по всем другим видам генерации", — добавила она.

По защите энергосистемы от обстрелов заместитель министра рассказала о подготовке укрытий.

"Лучшей защитой для энергетических объектов, в том числе, являются системы противовоздушной обороны. Конечно, мы работаем и над пассивной защитой. Имеется в виду укрытие основных энергообъектов, оборудование биг-бегами, габионами... такими средствами, которые могли защитить в первую очередь от осколочного попадания", — рассказала заместитель министра.

Между тем, эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак сказал, что россияне не увеличат удары по энергосистеме осенью 2023-го по сравнению с прошлогодними атаками.

В МВД также составили план действий в случае блекаутов в Украине.

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