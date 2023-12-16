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В Минэнерго рассказали, как будут составлять графики отключения света

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Минэнерго рассказали, как будут составлять графики отключения света

Отключение света в Украине зимой / Фото: Getty Images

В Украине праздники планируют провести без блэкаутов.

Графики отключения света должны быть составлены таким образом, чтобы потребители равномерно и максимально кратко находились без электроэнергии.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Графики потенциальных отключений были нами рассчитаны еще летом и доведены до каждого региона... Мы учли опыт предыдущего года и основным принципом, согласно которому разрабатывались эти графики, это справедливость", — рассказала она.

Она подчеркнула, что даже если и придется отключать потребителей от электроэнергии – это может быть только в случае каких-либо масштабных повреждений из-за атак россиян.

"Мы понимаем, что эти графики должны быть составлены так, потребители равномерно находились без электроэнергии", – добавил он.

Напомним, в Украине по состоянию на данный момент не собираются вводить графики отключения света.

Добавим, если в Украине не будет на новогодние праздники непредсказуемых ситуаций, праздники мы пройдем без блекаутов.

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Дата публикации
Просмотры
610
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