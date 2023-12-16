В Минэнерго рассказали, как будут составлять графики отключения света

В Украине праздники планируют провести без блэкаутов.
Графики отключения света должны быть составлены таким образом, чтобы потребители равномерно и максимально кратко находились без электроэнергии.
Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
"Графики потенциальных отключений были нами рассчитаны еще летом и доведены до каждого региона... Мы учли опыт предыдущего года и основным принципом, согласно которому разрабатывались эти графики, это справедливость", — рассказала она.
Она подчеркнула, что даже если и придется отключать потребителей от электроэнергии – это может быть только в случае каких-либо масштабных повреждений из-за атак россиян.
"Мы понимаем, что эти графики должны быть составлены так, потребители равномерно находились без электроэнергии", – добавил он.
Напомним, в Украине по состоянию на данный момент не собираются вводить графики отключения света.
Добавим, если в Украине не будет на новогодние праздники непредсказуемых ситуаций, праздники мы пройдем без блекаутов.