В Минэнерго рассказали, какая сложилась ситуация с энергоснабжением

Украина должна добиться показателя добровольного сокращения потребления электроэнергии каждой семьей на уровне 25%.
В Министерстве энергетики опровергли панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, и заверили, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Министерство энергетики обращается к украинцам с единственным призывом: помогите энергетикам, снизить нагрузку на сеть. Должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%.
"Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры 24/7 и ежедневно возвращают свет и тепло в дома миллионам потребителей. Сохраняйте спокойствие и доверяйте энергетикам", — отметили в Минэнерго.
Напомним, Россия 15 и 17 ноября устроила массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. На всей территории страны ввели продолжающиеся до сих пор стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате ракетных ударов россии по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
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