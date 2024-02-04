В Минэнерго рассказали, какие области Россия выбрала для атак

Россияне уничтожают как объекты генерации, так и распределения.
Россия сосредоточилась на атаках по энергетическим объектам инфраструктуры в прифронтовых регионах.
Об этом в эфире телемарафона сообщил замглавы Минэнерго Ярослав Демченков.
"В этот отопительный сезон, конечно, мы все видим, что не было таких массированных обстрелов энергоинфраструктуры. Враг сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах. Там россияне уничтожают и объекты генерации, и распределения, и попадание в угольные шахты, в систему газоснабжения", – рассказал он.
Также Демченков отметил, что энергетики ужесточили подготовку к устранению последствий атак по энергообъектам. Он напомнил, что у Украины уже есть опыт из-за массированных российских ударов во время прошлого отопительного сезона.
Напомним, 3 февраля Россия ударила дронами по объектам энергетической инфраструктуры по Днепропетровской области. По данным "Укрэнерго", эта атака по Кривому Рогу является одной из самых массированных за год.
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