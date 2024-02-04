В Минэнерго рассказали, какие области Россия выбрала для атак

Россияне уничтожают как объекты генерации, так и распределения.

Россия сосредоточилась на атаках по энергетическим объектам инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил замглавы Минэнерго Ярослав Демченков.

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"В этот отопительный сезон, конечно, мы все видим, что не было таких массированных обстрелов энергоинфраструктуры. Враг сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах. Там россияне уничтожают и объекты генерации, и распределения, и попадание в угольные шахты, в систему газоснабжения", – рассказал он.

Также Демченков отметил, что энергетики ужесточили подготовку к устранению последствий атак по энергообъектам. Он напомнил, что у Украины уже есть опыт из-за массированных российских ударов во время прошлого отопительного сезона.

Напомним, 3 февраля Россия ударила дронами по объектам энергетической инфраструктуры по Днепропетровской области. По данным "Укрэнерго", эта атака по Кривому Рогу является одной из самых массированных за год.

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