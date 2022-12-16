В Минэнерго рассказали о последствиях ракетной атаки 16 декабря: сколько энергетических объектов повреждено

В Минэнерго рассказали детали о повреждениях украинской энергетики в результате очередной массированной ракетной атаки по Украине 16 декабря.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

Об этом Галущенко сказал в эфире телемарафона.

"То, что мы уже видим, есть повреждения около девяти объектов генерации. Сейчас мы еще верифицируем повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства, прежде всего, атомной генерации", — рассказал министр.

По его словам, коммунальщики выехали к местам попаданий и фиксируют последствия обстрелов.

"Сейчас мы попытаемся максимально быстро добавить атомные станции в систему", — добавил Галущенко.

Министр рассказал, что российские оккупанты ударили не только по генерации, но и по объектам распределения электроэнергии. Галущенко подчеркнул, что это "очередная террористическая атака".

В то же время самая сложная ситуация сейчас в Харькове: "Я не хочу называть объекты, в которые произошли попадания, будем стараться как можно быстрее их восстановить".

"Прошу граждан с пониманием отнестись к аварийным отключениям и уверяю, что мы сделаем все и даже больше, чтобы как можно быстрее восстановиться", — подчеркнул глава Минэнерго.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что в результате массированного вражеского ракетного удара 16 декабря по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Напомним, сегодня, 16 декабря, РФ запустила около 60 ракет по Украине. Утром на аэродроме Энгельс-2 наблюдалась активность российской стратегической авиации. Из-за ракетных ударов по энергетическим объектам в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

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