В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: есть ли дефицит и где действуют отключения

В Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера, 4 мая, применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге на Днепропетровщине. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши. Суммарный объем экстренных поставок составил менее 1% от суточного потребления электроэнергии", — говорится в сообщении.

Как добавили в Минэнерго, в южных регионах Украины для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:00 до 15:30 ограничивал производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 872 МВт*ч.

Напомним, в Раде заявили, что отключений света в Украине не избежать.

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