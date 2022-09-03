В Минэнерго рассказали, сколько денег потеряет Россия из-за нефтяного эмбарго ЕС

Начало действия нефтяного эмбарго ЕС снизит нефтегазовые доходы России по меньшей мере на 40% в 2023 году.

В свою очередь это приведет к сокращению добычи нефти в РФ примерно на 20% уже в начале следующего года.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Очередной гвоздь в гроб российской военной экономики. Сегодня (2 сентября – ред.) страны G7 объявили о готовности срочно внедрять ограничения на цену российской нефти и нефтепродуктов", — отметил Галущенко.

По его словам, Россия всегда была зависима от "нефтедолларов".

"Во втором квартале этого года ее нефтегазовые доходы составили около половины поступлений в бюджет. В этом году высокие цены на нефть питали российскую казну даже несмотря на уменьшение объемов продаж, однако уже сейчас эта тенденция меняется", — отметил министр.

Галущенко убежден, что начало действия нефтяного эмбарго ЕС снизит нефтегазовые доходы РФ по меньшей мере на 40% в 2023 году. Это, в свою очередь, приведет к сокращению добычи нефти в России примерно на 20% уже в начале следующего года.

Реализация решения по ограничению цен будет согласовываться с графиком шестого пакета санкций Евросоюза, предусматривающего установление эмбарго на нефть – от 5 декабря, на нефтепродукты – от 5 февраля.

"Солидарность мировых лидеров, усиление санкционного давления на россию, лишение ее традиционных доходов постепенно тормозят российскую военную машину. Безоговорочное продление и расширение ограничений на продажу российского ископаемого топлива позволит наконец-то остановить государство-террориста", — заявил Галущенко.

Напомним, министры финансов стран-членов G7 приняли план по установлению предельной цены на российскую нефть. Это лишит президента РФ Владимира Путина дополнительных доходов для продолжения войны против Украины.

Начальная максимальная цена нефти из РФ будет установлена на уровне, базирующемся на ряде входящих технических данных. Цена будет определена всей коалицией до ее введения в каждой юрисдикции.

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