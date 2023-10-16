В Минэнерго сделали важное заявление о графиках отключения электроэнергии

Ограничений в поставках электроэнергии пока не предусматривается ни в одной из областей Украины.

Информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии ложная. Ограничений электроснабжения пока нет.

Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

В ведомстве проинформировали, что в последние дни в преддверии отопительного сезона в соцсетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны", – заверили в министерстве.

Там подчеркнули, что ограничения электроснабжения возможны только в случае массированных российских обстрелов и повреждений энергетического оборудования в результате атак. Еще одна причина для введения графиков – технологические нарушения и неблагоприятные погодные условия.

В Минэнерго добавили, что специалисты активно готовят систему к отопительному сезону.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщил, что в Украине для всех областей разработали и утвердили графики отключения электроэнергии. Однако ввести эти графики в действие могут после восстановления вражеских атак по энергетической инфраструктуре Украины в случае повреждения оборудования.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Блэкауты и графики отключений света будут? | Министр энергетики Герман Галущенко

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