В Минэнерго сделали заявление о графиках отключения света

В Украине разработаны графики отключения света для каждой области. Впрочем, их пока не применяют. Сгенерированной электроэнергии пока достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Министерство энергетики отмечает, что графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что дефицит электроэнергии не зафиксирован. Впрочем, отмечают, что важно уменьшать нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления: утром в рабочие дни с 9:00 до 11:00, в вечернее время — с 17:00 до 19:00.

В Минэнергетики призывают украинцев экономить электроэнергию. В частности, не использовать энергоемкие приборы в пиковые часы.

"Так вы поможете тем, кто нуждается в свете больше всего: врачам, коммунальщикам, военным", — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, возможны ли в Украине блекауты в случае сильных морозов. По его словам, блекауты возможны только вследствие стихийного бедствия.

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