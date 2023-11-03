В Минэнерго сказали, готова ли Украина к возможному газовому блэкауту

Наш враг коварен, поэтому нужно быть готовыми к разным сценариям.

В Украине идет подготовка к отопительному сезону в условиях потенциальных обстрелов со стороны РФ. Речь идет не только об электроэнергетической, но и газовой составляющей.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью ТСН.

Важно защитить инфраструктуру

Сегодня значительное внимание уделяется усилению нашей ПВО. Однако привлекают и некоторые конструкции, которые смогут помочь защититься от ударов.

"Это абсолютно физическая защита, так называемая пассивная защита, но которой должна сработать. Это прежде всего – защита от обломков, но и невозможность наносить прицельные удары по объекту", – пояснил Галущенко.

В Минэнерго подчеркнули, что защищается не только электроэнергетическая часть. Конечно, речь идет и о поставках газа, это касается и газовой инфраструктуры.

"Поэтому, безусловно, мы готовимся", – подытожил министр.

Напомним, в газоснабжающих компаниях Украины предусмотрены разные способы реагирования на вероятный длительный блэкаут зимой из-за вражеских обстрелов энергетических объектов. Газовики готовы к работе в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

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