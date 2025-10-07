В Минэнерго сообщили, хватит ли Украине газа на зиму

Газ / © УНИАН

Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30% – это около 1,38 млрд кубометров.

Как сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук, сообщает УНИАН .

По ее словам, этот вопрос обсуждался на встрече с послами стран "Большой семерки" 7 октября. По ее словам, продолжаются переговоры о финансировании импорта "голубого топлива" как за счет кредитных, так и грантовых средств.

"Мы планируем, если нам удастся, увеличить возможности импорта газа до 30%", - отметила министерша.

Чиновница не назвала объем дополнительного газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, отметив, что это зависит от интенсивности атак российских.

По информации аналитической компании ExPro , Украина уже накопила в хранилищах большие запасы "голубого топлива", чем в прошлом. По состоянию на 14 сентября запасы газа составляли 12,055 млрд кубометров, что на 5 миллионов кубометров больше, чем на аналогичную дату 2024 года.

Как сообщалось, с началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать масштабные блекауты зимой. В частности, в ходе ночной атаки 5 октября Россия целенаправленно поразила объекты газовой инфраструктуры.

