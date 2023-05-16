В Минэнерго сообщили о критически малом запасе топлива

В случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов, потребность в них Украина сможет удовлетворять максимум на 30 дней.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

По словам Колесника, необходимо создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.

"Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, учитывая всю коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас горючего", — отметил он.

Такие меры предусматривает законопроект №9024, определяющий основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Документ обсуждается в парламенте.

Добавим, Министерство энергетики опровергло информацию о якобы введении в мае графиков отключений света.

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