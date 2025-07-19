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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Минэнерго выяснили причину густого дыма возле Запорожской АЭС: есть ли угроза ядерной безопасности

Минэнерго уверяет, что прямой угрозы ядерной безопасности на временно оккупированной Запорожской АЭС нет.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дым над ЗАЭС

Дым над ЗАЭС является следствием лесного пожара.

В субботу, 19 июля, в Сети распространилась информация о значительном задымлении в районе Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, а также обесточении находящейся под российской оккупацией части Запорожской области. Пока прямой угрозы ядерной безопасности со стороны ЗАЭС нет.

Об этом сообщил Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Причина задымления и стабильности питания АЭС

Согласно информации, полученной от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), задымление в районе Запорожской АЭС связано с лесным пожаром. Важно отметить, что очаг пожара расположен на безопасном расстоянии от атомной станции и не угрожает его сооружениям.

Таким образом, пока нет и угрозы ядерной безопасности из-за этого задымления. В Минэнерго также подтвердили, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно. Это обеспечивает надежное внешнее питание станции, что критически важно для поддержания радиационной безопасности.

Риски оккупации и обязательств Украины

В то же время ситуация остается напряженной из-за действий оккупантов. Как отметила министерша энергетики Светлана Гринчук, из-за агрессивных действий российских окупантов и постоянных обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блекаута.

Питание атомной электростанции с помощью генераторов, к чему приходилось прибегать в такие моменты, несет чрезвычайные риски для ядерной безопасности.

Напомним,

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