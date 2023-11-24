В Минэнерго заявили, что РФ ежедневно атакует украинскую энергосистему

В прошлом году впервые враг массовая ударил по объектам энергетики 10 октября.

Российская Федерация ежедневно атакует энергосистему Украины. Впрочем, говорить о массированных ударах пока рано.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Можем сказать, что сейчас таких массированных атак, которые были в прошлом году, пока не было. То есть они ежедневно атакуют энергосистему, это правда. Пытаются уничтожить максимальное количество объектов", — сказал глава Минэнерго.

Он напомнил, что в 2022-м первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины враг нанес 10 октября, когда оккупанты выпустили около сотни ракет по объектам генерации.

В этом году, по словам министра, Украина имеет более сильную ПВО, чем в прошлом. В частности, Patriot, позволяющие сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал".

"Все, что можно было сделать максимально, нами сделано", – сказал Галущенко.

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщала, что в Украине ситуация с электроэнергией ухудшилась. В Украине некоторые блоки электростанций все еще находятся в ремонте. Поэтому с началом морозов энергосистема столкнулась с проблемами.

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