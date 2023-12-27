В Минфине "не понимают", почему военные на фронте покупают вещи за собственные деньги

Марченко заверил, что на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия.
В Министерстве финансов "не понимают", почему военные на фронте вынуждены обеспечивать себя за свой счет. Там заявили, что государство ежедневно выделяет на сектор обороны 5 млрд. грн.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.
Кто еще выделяет ? При всем уважении к волонтерам никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил», — рассказал он.
Марченко заверил, что на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия. Почему этого нет – нужно спросить конкретных лиц.
"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в состав военнослужащих", — пояснил министр.
Напомним, в Херсонской ОВО рассказали о побеге за границу десяти волонтеров.
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