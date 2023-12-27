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В Минфине "не понимают", почему военные на фронте покупают вещи за собственные деньги

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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5086
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В Минфине "не понимают", почему военные на фронте покупают вещи за собственные деньги

Министр финансов Сергей Марченко / Фото: УНИАН

Марченко заверил, что на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия.

В Министерстве финансов "не понимают", почему военные на фронте вынуждены обеспечивать себя за свой счет. Там заявили, что государство ежедневно выделяет на сектор обороны 5 млрд. грн.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes.

Кто еще выделяет ? При всем уважении к волонтерам никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил», — рассказал он.

Марченко заверил, что на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия. Почему этого нет – нужно спросить конкретных лиц.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в состав военнослужащих", — пояснил министр.

Напомним, в Херсонской ОВО рассказали о побеге за границу десяти волонтеров.

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Дата публикации
Просмотры
5086
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