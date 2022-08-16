В Мининфраструктуре нашли способ уменьшить очереди на границе с Польшей: все детали (фото)

Автобусный участок на популярном пункте пропуска на границе с Польшей открывают сегодня, 16 августа. Это разгрузит пункт пропуска, а затем уменьшит очереди.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Он также анонсировал, что до конца месяца министерство будет работать над уменьшением очередей на границе с Румынией. По его словам, шаг за шагом страна должна победить и оставить очереди в прошлом.

"Сегодня важный день для нашей команды – в пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчева" наконец-то будет открыт автобусный участок. .. Несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Всего через несколько часов весь пассажирский транспорт поедет отдельной полосой. Сейчас это один с путей уменьшения десяти-двадцати-километровых очередей на границах", — сообщил он.

Напомним, на границе с Венгрией изменили график работы на пунктах пропуска.

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