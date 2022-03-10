В Мининфраструктуре показали альтернативные маршруты для пассажирских автоперевозок

В Мининфраструктуре показали альтернативные маршруты для пассажирских автоперевозок

В связи с большими пробками на основных магистралях страны Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны.

На своей странице в Facebook ведомство обнародовало подробные карты маршрутов по направлениям Киев-Тернополь, Днепр-Тернополь, Киев-Ровно, Полтава-Тернополь и Николаев-Тернополь.

В Министерстве отметили, что в настоящее время существует значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения.

"Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом избрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и в обратном направлении)", — пояснили в МИУ.

По информации Мининфраструктуры, на указанных маршрутах высокое качество дорожного покрытия, меньше блок-постов и меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта.