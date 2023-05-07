В Мининфраструктуре заявили, что разрешить ситуацию с блокировкой пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"

С 8 мая польские перевозчики смогут выполнять перевозки из любой страны Евросоюза в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приняло решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

По словам Кубракова, решение призвано разрешить ситуацию с блокированием пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" со стороны польских перевозчиков и удовлетворить одну из ключевых претензий забастовщиков, а именно наложение штрафов за отсутствие разрешений на перевозку в Украину из третьих стран ЕС.

"Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно нуждаются в наличии разрешений. Сейчас мы направили письмо в Еврокомиссию о предоставлении разъяснений и в настоящее время приостанавливаем наложение штрафов. Отдельно подчеркну : с начала этого года Укртрансбезопасность составила только 4 таких постановления на польских перевозчиков», – отметил Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины» – заявил министр.

Таким образом, с 8 мая польские перевозчики смогут выполнять перевозки из любой страны Евросоюза в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

"Сейчас более 5 тысяч грузовиков не могут пересечь наш самый большой пункт пропуска. Распределить грузопоток в условиях ограниченной пропускной способности и блокады морских портов невозможно. Мы благодарны нашим польским друзьям за постоянную поддержку в противостоянии с агрессором и рассчитываем на дальнейший диалог для разблокирования границы. Мы сделали первый шаг, ждем шаг навстречу", – подчеркнул заместитель министра Сергей Деркач.

Напомним, на украинско-польской границе увеличивается очередь из грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков.

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