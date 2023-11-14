В Министерстве юстиции рассказали, чем занимаются российские военнопленные в Украине

Без дела оккупантам, которым удалось не погибнуть, сидеть не приходится.

Российские военнопленные работают в Украине. Преимущественно они занимаются обработкой дерева.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюска.

Работают на нашу экономику и обеспечивают себя

Военнопленный, у которого достаточно здоровья, чтобы работать, двигается, передвигается, может работать – они все работают. В основном речь идет о деревообработке. Пленные занимаются плетением мебели из лозы и клеением пакетов.

"Это простой физический труд, несложный, его может делать каждый военнопленный. Они так же работают на экономику и пополняют спецфонд того же лагеря для военнопленных, экономя бюджетные средства", — пояснили в ведомстве.

Как отмечалось ранее, российские пропагандисты пугают оккупантов пытками и издевательствами в украинском плену. О влиянии подобных "пугалок" на солдат вражеской армии рассказал пленный Денис Чернецов из "Амурского" батальона, участвовавший в штурме позиций ВСУ под Авдеевкой. Да, 5 его товарищей решили не сдаваться, а взорвать себя гранатой.

Читайте также: