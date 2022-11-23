В Минкульте хотят обменять украденного в Херсоне енота на памятники Пушкину

В Министерстве культуры не прочь обменять похищенное из музеев Херсонщины имущество на еноты и памятники российским писателям.

Российские оккупанты во время оккупации Херсона и региона вывезли в Крым музейное имущество и исторические ценности, а также животных из контактных зоопарков. В Минкульте не против, чтобы обменять украденное на памятники Пушкину и другим российским писателям.

Об этом "Украинской правде. Жизнь" рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Так российские оккупанты "эвакуировали" экспонаты херсонских краеведческого и художественного, а также Каховского исторического музеев в Крым во время отвода войск с правобережья. Не обошлось здесь без помощи работников музеев, ставших коллаборантами.

"Для меня очевидна коллаборация директора краеведческого музея в том же Херсоне. Она не только открыто выступила в поддержку оккупации, но и руководила собственно кражей. Это классическая коллаборация. Те люди, которые прятались или не приходили на работу, это наоборот позиция сопротивления. Во многих учреждениях культуры это происходило и в основном в Херсоне, хотя там и были досадные случаи коллаборации, но для меня очевидно, что подавляющее большинство представителей учреждений культуры либо противились, либо не способствовали оккупации", – сказал Ткаченко.

Он отметил, что директор Херсонского художественного музея общалась с ним и назвала ему имена всех коллаборантов.

"Я с ней провел много времени в Херсоне. Да, там списки есть, в том числе и бывшая хранительница этого музея, которая была уволена, но потом приехала откуда-то из России и пыталась управлять процессом", — рассказывает министр.

Министр добавил, что не прочь обменять украденные ценности и в частности енота, на памятники.

"Не только енота, а и картины верните вместе с енотом. Мы можем, кстати, эти все памятники Пушкину, которые сейчас массово перемещают в другие места, предложить обменять на то, что было украдено, включая енота", — сказал он. Ткаченко.

Напомним, что в Херсонском краеведческом музее после пребывания кафиров в городе остались фактически голые стены. Витрины разбиты, экспонаты все вывезли в Крым.

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