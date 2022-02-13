В Минкульте объяснили, как реагировать на заявления и сообщения в иностранных СМИ по поводу возможного нападения РФ

В Минкульте объяснили, как реагировать на заявления и сообщения в иностранных СМИ по поводу возможного нападения РФ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что иностранные диппредставительства действуют по протоколу. Вместе с тем, есть много заявлений иностранных лидеров о том, что их дипломаты не собираются никуда уезжать из Украины.

Накануне в американских СМИ появилась информация о возможном нападении России на Украину. Даже названа дата – 15 февраля.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

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“Сразу после этого заявления (о возможном нападении России на Украину 15 февраля – ред.) были соответствующие заявления Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, МИД, главы Верховной Рады, президента, ориентироваться на заявления наших руководителей. Мы живем в Украине, есть некоторые данные разведки. Но так же следует читать строчки внимательно, потому что даже когда США делают такие заявления, они говорят: окончательной информации по поводу принятого решения нет. В данной ситуации принципиально ориентироваться на внутренний план, с одной стороны. А с другой – на то, что говорят наши официальные руководители, потому что доверие к вооруженным силам огромное”, — сказал он.

Ткаченко также объяснил ситуацию вокруг диппредставительств в Киеве, проводящих эвакуацию своих работников.

“Иностранные диппредставительства действуют по протоколу. Во-первых, они говорят не всем, а тем, кого считают нужным эвакуировать. Во-вторых, есть заявления глав дипмиссии многих стран ЕС, Великобритании о том, что они и не собираются никуда ехать”, — добавил он.

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Напомним, Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.

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