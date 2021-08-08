В Минкульте рассказали о мечте умершего художника Александра Ройтбурда и пообещали реализовать ее

В Минкульте рассказали о мечте умершего художника Александра Ройтбурда и пообещали реализовать ее

Александр Ройтбурд в последнее время плохо себя чувствовал, однако мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.

Смерть украинского художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда является огромной потерей. В память о выдающемся Александре Ройтбурде в Министерстве культуры планируют воплотить в жизнь его мечту и открыть музей современного искусства в Одессе.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По его словам, в последнее время Ройтбурд болел, но продолжал работать и имел большие планы — не только развития и реставрации Одесского художественного музея, но и недавно подал в Минкульт документы о реставрационных работах.

"Трудно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам Его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого художника больше нет с нами", — написал Ткаченко.

Кроме того, художник Ройтбурд "горел идеей создания музея современного искусства в Одессе". А поэтому, по словам Ткаченко, теперь нужно реализовать замысел художника.

"А еще — горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", — добавил Ткаченко.

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