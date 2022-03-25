В Миннообразовании заверили, что все ученики получат документ о завершении учебного года

В Миннообразовании заверили, что все ученики получат документ о завершении учебного года

Это касается как государственных, так и частных школ.

Все украинские школьники, которые учатся в учебных заведениях за рубежом, получат документ о завершении учебного года.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

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"Все дети, которые учатся сейчас не в своих родных школах, а также за рубежом, получат документ о завершении учебного года. И все их оценки будут засчитаны, где бы ребенок ни учился сейчас: в любой другой школе, которая осуществляет очное. Это может быть любое учреждение общего среднего образования, в том числе и частные учебные заведения", — отметил министр образования.

Шкарлетт напомнил, что среди частных школ — это "Атмосферная школа", "Оптима", "Лико-школа", "Академия А-плюс" — все эти школы имеют лицензию и сотрудничают с Министерством образования и науки и органами управления образованием. Выданный ими документ об образовании абсолютно равноправен с документом об образовании, который выдает любое государственное или коммунальное учреждение общего среднего образования.

"Отмечаю, что эти школы предоставили бесплатный доступ к обучению на своих платформах. Они доступны и за пределами Украины", — отметил глава Минобразования.

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