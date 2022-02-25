В Минобороне Украины назвали потери российских оккупантов за сутки

В Минобороне Украины назвали потери российских оккупантов за сутки

Российские захватчики несут большие потери как техники, так и личного состава.

В Минобороны озвучили потери российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Ориентировочные потери противника по состоянию на 3:00 25 февраля 2022 года.

Самолеты 7 ед.

Вертолеты 6 ед.

Танки – более 30 ед.

ББМ – 130 ед.

Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек.

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