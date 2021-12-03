В Минобороны анонсировали строительство новых военно-морских баз в Бердянске и Очакове

В Минобороны анонсировали строительство новых военно-морских баз в Бердянске и Очакове

Украина переходит к практической стадии строительства двух военно-морских баз.

Украина начинает практическую стадию строительства двух военно-морских баз в Очакове Николаевской области и Бердянске Запорожской области.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", — сказал он.

Кроме того, Резников добавил, что в Минобороны планируют создать аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA).

"Структурно оно будет содержать часть, которая будет производить закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. А также часть, которая будет отвечать за обеспечение: питание, топливо, вещевое обеспечение и другое", — уточнил глава Минобороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет восстановлен научный флот государства.