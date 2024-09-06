В Минобороны Британии оценили наступление ВСУ в Курщине

Наступление ВСУ на Курщине очевидно поставило российского президента Владимира Путина в "тупик", поскольку он оставил некоторые участки своей границы без защиты.

Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Джон Гил при выступлении на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию.

По его словам, непоколебимая поддержка Украины является его "главной задачей". В то время как атака украинских войск на Курскую область поставила президента России в "тупик".

"Я горжусь тем, что Британия объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством", — сказал он.

Кроме того, Джон Гилли отметил, что наступление на Курскую область России очевидно "поставило Путина в тупик"

"И теперь ему все еще придется решить, как реагировать на это, в то время как Украина сохраняет свои позиции в этом регионе", — добавил он.

Напомним, Зеленский озвучил потери россиян во время Курской операции.

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