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- Украина
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В Минобороны для СОЧ придумали «плюшки» за возвращение на службу: что известно о новом механизме
Новый механизм начинает действовать с даты вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины.
Министерство обороны Украины вводит упрощенный возврат из СОЧ. Сбежавшим со службы военным дают добровольно вернуться в строй в течение 100 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно новой процедуре, появляется возможность самостоятельно выбрать подразделение, куда вернуться, в приложении «Армия+».
Механизм начинает действовать с даты вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины.
Кто может вернуться с СОЧ
На первом этапе упрощенной процедурой могут воспользоваться военнослужащие:
Вооруженных сил Украины;
Государственная специальная служба транспорта Украины.
Национальная гвардия Украины присоединится к этому механизму в ближайшие дни.
В Минобороны подчеркивают, что вернуться можно в пределах той структуры, из которой военнослужащий скрылся. Проверка рапортов производится цифровыми средствами и длится не более 7 календарных дней.
«Те, кто не воспользуется этим шансом, смогут вернуться по старой процедуре, что на практике означает более долгие процессы из-за батальонов резерва, судов и длительного ожидания возобновления выплат», — пояснили в оборонном ведомстве.
Как подать рапорт на возвращение в службу
Для возврата можно выбрать одно из 55 подразделений, которые считаются наиболее эффективными в рейтинге eBally. Список будет доступен в «Армии+».
Для возвращения в службу нужно подать рапорт одним из следующих способов:
через приложение «Армия+»;
в 1-й или 2-й Центр рекрутинга ВСУ (только для ВСУ);
непосредственно в выбранную часть (для ВСУ и ДССТ).
Государство будет предоставлять индивидуальное сопровождение на всех этапах
Согласно упрощенной процедуре, военному не нужно контактировать с предыдущим подразделением, поскольку с момента представления рапорта до вступления в должность оказывается поддержка и индивидуальное сопровождение на всех этапах.
А в приложении «Армия+» будет отображаться статус «В дорозі» для подтверждения возврата на службу.
Денежное и вещественное обеспечение возобновляются в день зачисления военнослужащего в списки личного состава новой части. А продовольственное обеспечение возобновляется сразу в день прибытия в воинскую часть.
В течение 6 месяцев после зачисления в новое подразделение военнослужащего не могут перевести без письменного согласия.
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