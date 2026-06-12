В Минобороны для СОЧ придумали «плюшки» за возвращение на службу: что известно о новом механизме

Вооруженные силы Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Министерство обороны Украины вводит упрощенный возврат из СОЧ. Сбежавшим со службы военным дают добровольно вернуться в строй в течение 100 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно новой процедуре, появляется возможность самостоятельно выбрать подразделение, куда вернуться, в приложении «Армия+».

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Механизм начинает действовать с даты вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины.

Кто может вернуться с СОЧ

На первом этапе упрощенной процедурой могут воспользоваться военнослужащие:

Вооруженных сил Украины;

Государственная специальная служба транспорта Украины.

Национальная гвардия Украины присоединится к этому механизму в ближайшие дни.

В Минобороны подчеркивают, что вернуться можно в пределах той структуры, из которой военнослужащий скрылся. Проверка рапортов производится цифровыми средствами и длится не более 7 календарных дней.

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«Те, кто не воспользуется этим шансом, смогут вернуться по старой процедуре, что на практике означает более долгие процессы из-за батальонов резерва, судов и длительного ожидания возобновления выплат», — пояснили в оборонном ведомстве.

Как подать рапорт на возвращение в службу

Для возврата можно выбрать одно из 55 подразделений, которые считаются наиболее эффективными в рейтинге eBally. Список будет доступен в «Армии+».

Для возвращения в службу нужно подать рапорт одним из следующих способов:

через приложение «Армия+»;

в 1-й или 2-й Центр рекрутинга ВСУ (только для ВСУ);

непосредственно в выбранную часть (для ВСУ и ДССТ).

Государство будет предоставлять индивидуальное сопровождение на всех этапах

Согласно упрощенной процедуре, военному не нужно контактировать с предыдущим подразделением, поскольку с момента представления рапорта до вступления в должность оказывается поддержка и индивидуальное сопровождение на всех этапах.

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А в приложении «Армия+» будет отображаться статус «В дорозі» для подтверждения возврата на службу.

Денежное и вещественное обеспечение возобновляются в день зачисления военнослужащего в списки личного состава новой части. А продовольственное обеспечение возобновляется сразу в день прибытия в воинскую часть.

В течение 6 месяцев после зачисления в новое подразделение военнослужащего не могут перевести без письменного согласия.

Масштабная трансформация украинской армии — последние новости

В пятницу, 12 июня, правительство представило детальный план масштабной военной реформы народным избранникам, который предусматривает повышение зарплаты военным, новые сроки службы, процесс демобилизации.

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Затем Владимир Зеленский уточнил, что уровень выплат для бойцов первой линии в среднем составит 300 000 гривен в месяц, а максимальная сумма выплат для штурмовиков сможет достигать 460 000 гривен. По его словам, теперь украинская пехота станет самой высокооплачиваемой в мире. Он заверил, что у Украины есть финансовые ресурсы.

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