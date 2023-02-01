В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину

Франция предоставляет Украине технику "исключительно для самозащиты", подчеркнул министр обороны Себастьян Лекорню.
Глава Минобороны Франции во время пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что есть три критерия для передачи вооружения ВСУ.
Государство решает, предоставлять ли Украине вооружение по трем факторам:
- Будет ли поставка "критически негативно" влиять на стратегические возможности обороны Франции;
- Будут ли самолеты полезны на поле боя;
- Есть ли возможность обслуживания оружия.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что его государство может передать Украине западные истребители. Впрочем, это может произойти при "недопущении эскалации" и "если это не ослабит французскую армию".
Также ТСН.ua сообщал, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 при условии, что такое решение поддержит НАТО. Эти самолеты могут помочь ВСУ отражать вероятное наступление России.
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