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В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину

Фото: commons.wikimedia.org

Франция предоставляет Украине технику "исключительно для самозащиты", подчеркнул министр обороны Себастьян Лекорню.

Глава Минобороны Франции во время пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что есть три критерия для передачи вооружения ВСУ.

Государство решает, предоставлять ли Украине вооружение по трем факторам:

  • Будет ли поставка "критически негативно" влиять на стратегические возможности обороны Франции;
  • Будут ли самолеты полезны на поле боя;
  • Есть ли возможность обслуживания оружия.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что его государство может передать Украине западные истребители. Впрочем, это может произойти при "недопущении эскалации" и "если это не ослабит французскую армию".

Также ТСН.ua сообщал, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 при условии, что такое решение поддержит НАТО. Эти самолеты могут помочь ВСУ отражать вероятное наступление России.

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Дата публикации
Просмотры
1016
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