В Минобороны напомнили, что Украина просила НАТО закрыть небо

В Минобороны заявили, что удар по территории других стран был только вопросом времени.

Глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина неоднократно обращалась к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной, потому что российские ракеты могут рухнуть на территории других государств.

Об этом Резников написал у себя в Twitter.

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"Польша. Это не самоосуществляющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ", — написал чиновник.

Резников добавил, что российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.

"Перчатки сняты. Пора побеждать", — заявил Резников.

Ракетный удар по Польше

15 ноября российская ракета упала в пограничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуви. В результате ракетного удара погибли два человека.

В Польше заявили, что сейчас проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В свою очередь советник ОП Алексей Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинскими и американскими коллегами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Анджеем Дудой заявил, что Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше. Эту информацию позже подтвердили в Польше, и заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что отказались дать прогноз о возможном развитии ситуации, там отметили, что возьмут паузу для изучения инцидента.

Новости ТСН 19:30 за 15 ноября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)