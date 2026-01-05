В Минобороны назвали главные изменения в мобилизации на 2026 год

Минобороны Украины

В 2025 году Министерство обороны Украины упростило многие процессы, связанные с мобилизацией. В текущем году ожидается усовершенствование нововведений, которые помогут упростить мобилизацию и службу в армии.

Об этом в Минобороны заявили для «РБК-Украина».

Большинство процедур будут доступны онлайн, отметили в ведомстве.

Благодаря изменениям в 2025 году очереди в ТЦК почти исчезли, а приложение «Резерв+» получило новый функционал, позволяющий оформлять отсрочки, проходить ВЛК и контролировать свой учет в цифровом формате.

По данным Минобороны, эти изменения будут актуальны и в 2026 году, а также направлены на повышение эффективности мобилизации и уменьшение нагрузки на ТЦК.

Ключевые нововведения

Отсрочки онлайн

Большинство отсрочек от мобилизации теперь оформляются и продолжаются автоматически через «Резерв+». Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, можно подать заявление в любом ЦНАП. Бумажные справки с печатью больше не выдают — основным подтверждением отсрочки стал Резерв ID, содержащий фото владельца.

Резерв ID — основной документ военнообязанного

Военно-учетные документы теперь создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID доступен в приложении для более чем 6 миллионов пользователей. Для тех, кто не может пользоваться смартфоном, можно распечатать бумажную копию через приложение, портал Действие или в ТЦК/ЦНАП. Переход к электронному формату уменьшает риск потери, повреждения или подделки документа.

Оплата штрафов онлайн

В «Резерв+» можно оплатить штрафы за нарушение правил военного учета, например, неприбытие по повестке или неявку на военно-врачебную комиссию, после подачи заявления ТЦК рассматривает ее в течение трех дней, а оплата закрывает конкретное нарушение и снимает красную ленту в приложении.

Электронные направления на ВЛК и заключения комиссий

Теперь пользователи могут получить направление на ВЛК и результаты обзора без очередей в ТЦК. Все решения комиссий фиксируются электронной подписью, что делает процесс прозрачным и контролируемым.

Электронная очередь в ТЦК

Система электронной записи на прием в ТЦК и СП работает в большинстве центров. Она обеспечивает быструю и прозрачную запись, снижает нагрузку на центры и интегрируется с другими онлайн-сервисами.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года повестки будут вручаться по-новому. Теперь повестки можно получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу.