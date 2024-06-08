В Минобороны назвали количество женщин, служащих в ВСУ: цифра впечатляет

В Вооруженных силах Украины в настоящее время находятся более 67 000 женщин.

Несмотря на то, что мобилизация для женщин в Украине добровольная, их количество в армии постоянно увеличивается.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова во время Small Talk.

По ее словам, в Вооруженных силах Украины в настоящее время находится более 67 000 женщин, из которых 19 000 – это гражданские работники ВСУ, а все остальные – это военнослужащие.

Наталья Калмыкова отметила, что война дала Украине огромный толчок к увеличению численности женщин в Вооруженных Силах. Причем этот процесс начался очень интенсивно еще в 2014 году, а уже четыре года спустя законодательство было изменено и женщины получили право занимать любые должности в ВСУ.

"К сожалению, у нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе и мы сейчас ищем пути регулировать это для того, чтобы женщины, желающие строить карьеру в Вооруженных силах, имели эту возможность", — отметила замминистра.

Напомним, в ВСУ есть много профессий для женщин, однако мобилизуют их только по личному желанию. Женщины-медики всегда были военнообязанными.

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