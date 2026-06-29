В Минобороны назвали самые большие проблемы, которые враг создает для ВСУ

Управляемая авиабомба

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Кроме положительных новостей о войне с Россией, Украина имеет значительное количество технологических проблем, требующих срочного решения.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

По его словам, Украина до сих пор не имеет серийного и массового средства противодействия российским управляемым авиационным бомбам.

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«Именно КАБы создают нам много проблем на фронтах», — написал он.

Бескрестнов также обратил внимание на активизацию использования россиянами MESH-модемов для разведки и наведения ударов беспилотниками «Шахед» и «Гербера».

По его словам, Украина пока медленно продвигается в создании средств радиоэлектронной борьбы против этой технологии.

Отдельно он отметил проблему атак дронов на прифронтовые территории.

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«И страдают не только села, но и Херсон, Харьков, Запорожье, Сумы. Нужны системы оповещения и системные меры по борьбе с дронами», — отметил советник министра обороны.

Бескрестнов также подчеркнул необходимость увеличения количества тактических радиолокационных станций.

По его словам, это позволило бы создать более плотное и более широкое радиолокационное поле, без которого эффективная работа перехватчиков невозможна.

Кроме того, он заявил, что Украине необходимо создать собственную баллистическую ракету.

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«Это радикально изменило бы ход войны», — считает Бескрестнов.

Среди других проблем он назвал отсутствие массовых и серийных решений в сфере радиоэлектронной борьбы для подавления видеоканалов дронов.

«Враг опережает нас здесь как в разработках, так и в опыте применения. Именно такая РЭБ помогла бы нам защищать прифронтовые зоны от дронов», — объяснил он.

Также советник министра обороны отметил, что пока нет проверенных решений для защиты средних ударных самолетов и бомбардировщиков от российских зенитных дронов.

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По его словам, эта проблема может стать очень серьезной, если Украина не найдет соответствующих технологических решений.

Кроме того, Бескрестнов подчеркнул, что в Украине отсутствует системный технологический подход к поиску и уничтожению тактических российских радиолокационных станций, которые он назвал глазами врага в небе.

Он также добавил, что украинская оборонная промышленность нуждается в новых разработках в сфере альтернативной навигации для осуществления глубоких ударов.

Ранее сообщалось, что ВСУ все чаще атакуют позиции и тылы российских кафиров с помощью управляемых авиационных бомб (КАБов), часть из которых являются разработкой украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Мы ранее информировали, что военные благодаря новой системе получили возможность самостоятельно выбирать необходимое оборудование и заказывать его непосредственно у производителей.

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