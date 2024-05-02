В Минобороны обещают ввести электронную очередь в ТЦК: когда заработает

Министерство обороны в ближайшее время планирует ввести электронную запись для посещения ТЦК.

Об этом заявила заместитель главы Минобороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает "Радио Свобода".

"Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП. Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Министерства обороны уже работает над этим. Я думаю, что уже развернутый инструмент сможет стать доступным в ближайшее время … Далее проведем консультации с ТЦК и СП и сможем это организовать", – рассказала заместитель министра.

По мнению Черногоренко, электронная очередь в ТЦК поможет реагировать на вызовы, которые возникли после принятия мобилизационного закона. В частности, из-за необходимости для военнообязанных срочно обновить свои учетные данные.

"Огромные очереди, которые сейчас мы имеем возможность наблюдать, вызваны в том числе и одобрением мобилизационного закона, налагающего на военнообязанную обязанность обновить свои данные. Поэтому у многих людей появилась потребность это сделать. Поэтому мы будем реагировать и исправлять это очень быстро", – подытожила Екатерина Черногоренко.

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