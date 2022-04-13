В Минобороны обнародовали фото и список российских оккупантов, совершавших зверства в Украине

В Минобороны обнародовали фото и список российских оккупантов, совершавших зверства в Украине

Украинская разведка нашла фото захватчиков и всю информацию о них.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило очередной список российских оккупантов, совершивших зверства в Украине.

Об этом говорится в Телеграмме ГУР МО Украины.

Оккупанты несли службу в отряде мобильного специального назначения управления Росгвардии по Нижегородской области, г. Нижний Новгород.

Украинская разведка нашла фото захватчиков и всю информацию о них: дату и место рождения, образование, воинское звание и многое другое.

Ознакомиться со списком русских оккупантов можно по этой ссылке.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" — написали в ГУР Минобороны.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало списки российских оккупантов, причастных к геноциду в Киевской области.

Кроме того, украинская разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, причастных к массовым убийствам именно в Буче Киевской области. Ранее также в Службе безопасности Украины показали секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

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