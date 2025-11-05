В Минобороны объяснили, как именно ТЦКшники должны носить бодикамеры

Работник ТЦК и СП / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Работники ТЦК и СП должны носить средства видеофиксации (бодикамеры) на своей форменной одежде на груди или другим способом, который обеспечивает видеосъемку.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос народного депутата Александра Федиенко.

«Получил ответ, как именно должен носить работник ТЦК средства видеофиксации. Согласно ответу, ношение бодикамеры должно быть: на их форменной одежде на груди или другим способом, который обеспечивает видеосъемку», — написал нардеп в Сети.

Федиенко добавил, что когда представитель ТЦК носит бодикамеру на штанах, в кармане или же она вообще выключена, это является нарушением действующего нормативно-правового акта.

Когда работник ТЦК должен включать портативный видеорегистратор?

В Минобороны также проинформировали, что уполномоченный работник ТЦК, который применяет портативный видеорегистратор, перед началом мероприятий оповещения граждан должен проинформировать об этом лиц, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.

"Включение портативного видеорегистратора уполномоченными представителями происходит с момента начала выполнения ими служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения граждан, проверки их военно-учетных документов, а видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личного частного положения (посещение туалета, перерывы для приема пищи и т.п.). В процессе включения портативного видеорегистратора уполномоченный представитель убеждается в точности установленных на устройстве даты и времени», — говорится в информации от Минобороны.

Ответ Минобороны на депутатский запрос

Напомним, в октябре Федиенко сообщал, что стал свидетелем «бусификации»: работники ТЦК запихнули гражданское лицо, которое якобы было в розыске, в гражданское авто. Нардеп зафиксировал, что бодикамеры у военных были прикреплены таким образом, что не могли вести надлежащую видеофиксацию.