В Минобороны объяснили, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует "Радио Свобода".

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", – сказала она.

По ее словам, для того чтобы обновить данные в электронном кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые "поля".

"Собственно, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно – номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет скачать в App Store и в Google Play Market… Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизироваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", – добавила она.

Что известно о реестре военнообязанных "Оберіг"

В конце декабря сообщалось, что работа над реестром военнообязанных "Оберіг" уже закончилась.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко, осуществляется обмен данными с крупными государственными реестрами.

В базе данных реестра содержатся персональные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. "Оберіг" наполняется данными из разных государственных реестров, а также информацией, собранной работниками ТЦК и СП.

В режиме автоматического обмена с других электронных реестров в "Оберіг" попадает такая персональная информация: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, состояние здоровье, судимость и т.д.

Также он содержит служебные данные, среди которых: о прохождении службы, участии в боевых действиях, воинском звании, военной специальности, степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья и прочее.

Доступ к реестру имеют Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки как распорядители, ТЦК и СП как органы ведения реестра.

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