В Минобороны объяснили нюансы мобилизационного проекта по уклонению

В Минобороны считают, что ограничения для уклоняющихся, предусмотренные в новом законопроекте, не являются "наказанием", потому что они будут временными.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

По его словам, для определенности относительно сроков демобилизации тех, кто защищает Украину, нужно не только понимать, через какой срок человек может быть демобилизован, но и понимать, как обеспечить пополнение войска за этот срок.

"Все сразу говорят о санкциях, всех больше всего это триггерит. Давайте начнем с удобства: гораздо удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК. Расчет на то, что мы сможем охватить большое количество украинцев и наконец будем иметь четкие данные о наших гражданах и понимать, кого целесообразно призывать", – отметил Павлюк.

Он объясняет, что изменения касаются именно тех, кто нарушает законодательство – предоставляет ложные данные, не появляется по требованию к ТЦК.

"Нужно это делать. Мне досадно, что в большинстве дискуссий в соцсетях едва ли не самые популярные слова "отсрочка" и "санкции". Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Во-первых, это не так, слава богу". Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы о другом говорили, — сказал Павлюк.

Напомним, Кабинет министров сегодня, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Добавим, начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк считает, что новый мобилизационный законопроект отвечает требованиям времени и за него нужно проголосовать в Раде как можно скорее.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.