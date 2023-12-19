В Минобороны объяснили, может ли рекрутинг заменить мобилизацию

В Минобороны говорят, что некорректно сравнивать, что более эффективно – мобилизация или рекрутинг.

Рекрутинг и мобилизация – не одно и тоже. Целью рекрутинговой компании является улучшение сервиса и контроля в армии.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны, офицер Вооруженных сил Илларион Павлюк.

"Если ты не ждешь повестки и ты пользуешься механизмом рекрутинга, то ты получаешь больший контроль над тем, что будет с тобой в армии, ты получаешь лучший сервис, подходы. Но надо сказать абсолютно честно: не может быть такого, что страну защищают только те "Кто хотят ... К сожалению, не будет такого... Есть потребность в определенном количестве людей — государство зовет это количество людей", — подчеркнул Илларион Павлюк.

По его словам, люди, получившие повестку, должны идти в армию. Поэтому, по его мнению, некорректно сравнивать, что более эффективно – мобилизация или рекрутинг.

“Это не какие-то конкурирующие системы, одно не вместо другого. Почему мы надеемся на рекрутинг? Потому что есть существенный процент людей, которые готовы присоединиться сами, если им предложить более понятные условия ”, — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ существенно увеличилось количество женщин в армии. Сейчас в ВСУ несут службу более 60 тысяч женщин.

Читайте также ведущие новости дня: