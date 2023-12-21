В Минобороны объяснили слова министра Умерова об освобождении Крыма в 2024 году

По словам спикера Минобороны, издание Bild извратило слова Умерова о том, когда ВСУ деоккупируют Крым.

Немецкая газета-таблоид Bild извратила слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинские военные освободят Крым в 2024 году.

Об этом в комментарии "Громадському" заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк, присутствовавший на интервью.

Также читайте Джемилев рассказал, верит ли в освобождение Крыма

Bild, цитируя Умерова, написал, что Крым может бытьосвобожден в следующем году, а Умеров якобы "уверен в этом полностью".

На самом деле министр обороны сказал, что "Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель". Но точных терминов он не называл и не утверждал, что речь идет именно о 2024 году.

"Журналист задавал этот вопрос несколько раз (о вероятности освобождения Крыма 2024 года. – Ред.), но министр избежал каких-либо точных прогнозов с датами", – заверили в пресс-службе Минобороны.

Заметим, что это уже второе объяснение слов главы Минобороны по его интервью Bild.

Также этому изданию Рустем Умеров заявил, что украинцы призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах будут вынуждены явиться в призывные пункты. Однако в Минобороны объяснили, что эта информация не совсем правдива.

Читайте ведущие новости дня: