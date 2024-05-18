В Минобороны объяснили, является ли "Резерв+" официальным документом, который можно показывать во время проверок

На сегодняшний день Минобороны делает все возможное, чтобы охватить максимальное количество граждан с помощью цифрового инструмента.

В Министерстве обороны Украины объяснили, можно ли будет использовать приложение "Резерв+" при проверке данных официальными лицами.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она заявила, что по состоянию на данный момент Минобороны делает все возможное, чтобы охватить максимальное количество граждан с помощью цифрового инструмента.

"Мы запустились без наличия QR-кода, через который можно проверить этот электронный документ. Мы сейчас работаем в очень ускоренном режиме, чтобы совсем скоро запустить QR-код — и не нужно носить с собой никакие бумажки... Мы ожидаем реализацию QR- кода уже в июне", — заявила она.

18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Также в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование.

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