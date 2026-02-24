В Минобороны объявили о новой стратегии войны: что изменится

Федоров

В Минобороны раскрыли новый амбициозный план войны. Есть три конкретных цели, чтобы принудить РФ к миру.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, задача сектора обороны — параллельно дипломатии усиливать военные способности. Так, план действий состоит из трех ключевых целей.

Закрыть небо

Как отмечает Федоров, защита гражданской и критической инфраструктуры является безусловным приоритетом. Речь идет о полной идентификации воздушных угроз в режиме реального времени и перехвате подавляющего большинства ракет и дронов.

Уже развертывается многоуровневая система малой ПВО, масштабируются перехватчики и внедряются организационные изменения для системного противодействия атакам. Надежный воздушный щит – основа стабильного функционирования страны.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

Федоров акцентирует, что фронт держится благодаря мужеству украинских воинов, а оккупанты терпят значительные потери за каждый километр. Ориентир — такой уровень потерь противника, который исключит возможность его дальнейшего продвижения.

Для этого предусмотрен комплекс конкретных решений: усовершенствование системы закупок, завершение корпусной реформы, трансформация подготовки и управления на основе данных.

Лишить Россию экономических возможностей вести войну

Министр обороны отмечает, что военную машину РФ финансируют доходы от энергоресурсов — экспортируемой в мире нефти, в частности через «теневой флот».

Ужесточение санкций, более тесная координация с партнерами и совместные действия на море должны сократить эти поступления и создать рекордный бюджетный дефицит. Параллельно готовится стратегия противодействия в информационном и когнитивном измерении.

Принципы реализации плана Минобороны

По словам министра обороны, реализация плана опирается на три принципа:

расширение партнерств и привлечение максимальной международной поддержки для обеспечения армии, развития ПВО и стабильных выплат военным;

технологическое преимущество – необходимо опережать врага в каждом цикле инноваций;

математика войны – использование цифровых систем и качественных данных с поля боя для точных, быстрых и взвешенных решений.

«Мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, экономика России не выдержит нагрузки. Мы каждый день работаем для этого. Чтобы каждый день войны стал угрозой существованию России», — подчеркнул Федоров.

Чиновник выразил благодарность украинскому народу, волонтерам, бизнесу и всем, кто поддерживает армию. И особенно — защитникам и защитницам, которые ежедневно борются за будущее государства.

Ранее мы сообщали, что потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1261420 солдат Российской Федерации. Прошедшие сутки ликвидированы еще 920 военных.