В Минобороны открестились от закупки формы для ВСУ, в отношении которой проводится расследование

Подразделения Министерства обороны в этот процесс закупки не привлекались.

Минобороны не осуществляло закупку формы для подразделения ТРВ ВСУ, в отношении которого проводится расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В Министерстве обороны прокомментировали информацию Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона о разоблачении и уведомлении о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

В МОУ отметили, что, по материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Подразделения Министерства обороны к этому процессу закупки: определение потребности, поиска исполнителя, заключение договора и сопровождение выполнения технических условий не привлекались.

"Со своей стороны подчеркиваем, что в ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Минобороны во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов обеспечивает всемерное содействие досудебному расследованию и проводит соответствующие внутренние проверки", — резюмировали в Минобороны.

Напомним, директору частной фирмы, поставлявшей некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн, уже сообщено о подозрении.

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