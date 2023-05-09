В Минобороны открыли сайт с инструкциями для раненых военных

Сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и т.д.

На сайте Министерства обороны Украины официально заработал раздел для военнослужащих "Путь после ранения." Там содержатся пошаговые инструкции для раненых защитников.

"На сайте Минобороны официально заработал раздел относительно пути раненого. Через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА. Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, возникающие во время лечения, прохождения ВЛК, получения выплат и т.д.", – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и т.д. Кроме того, на сайте есть "Справочник военнослужащего после ранения", который можно скачать.

Также на сайте можно найти следующую информацию: