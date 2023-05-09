В Минобороны открыли сайт с инструкциями для раненых военных

Сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и т.д.
На сайте Министерства обороны Украины официально заработал раздел для военнослужащих "Путь после ранения." Там содержатся пошаговые инструкции для раненых защитников.
"На сайте Минобороны официально заработал раздел относительно пути раненого. Через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА. Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, возникающие во время лечения, прохождения ВЛК, получения выплат и т.д.", – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
Сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и т.д. Кроме того, на сайте есть "Справочник военнослужащего после ранения", который можно скачать.
Также на сайте можно найти следующую информацию:
- как военнослужащему получить направление на лечение, реабилитацию или оздоровление;
- на что важно обратить внимание во время прохождения лечения, военно-врачебной и медико-социальной экспертной комиссии;
- какие льготы и денежные выплаты принадлежат военнослужащему;
- какие документы нужно получить и к кому за ними обращаться.
Напомним, Рада поддержала закон об изменениях в работе ВЛК, чтобы упростить жизнь военным.
Читайте также:
- Протезирование детей в Украине: к качественным материалам добавляют "бонусы" из знаменитых гостей и поздравлений от президента
- Я тебя спасу: как правильно оказать помощь пострадавшему в первые секунды после ранения
- 90% успешных операций: как гражданские медики спасают военных от ампутации