В Минобороны отреагировали на критику мобилизационного законопроекта

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк считает, что новый мобилизационный законопроект отвечает требованиям времени и за него нужно проголосовать в Раде как можно скорее.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

При этом представитель оборонного ведомства призвал не тратить время на длительное обсуждение.

"Обсуждение законопроекта в демократическом государстве — это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что идет война и у нас нет много времени. Поэтому очень бы хотелось, чтобы как можно быстрее мы начали двигаться, чтобы было голосование за законопроект", — отметил Павлюк.

Также читайте Законопроект о мобилизации: кого будут призывать и как будет происходить демобилизация

Представитель Министерства обороны заявил, что этот законопроект достаточно действенен для того, чтобы усилить пополнение Вооруженных сил, отвечает требованиям времени и очень важен.

"Он содержит ключевую норму об определенности срока службы, об этих 36 месяцах. Потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию... Мы прекрасно осознаем, что это один из важных факторов привлечения в армию", — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Иллариона Павлюка, законопроект содержит другие нормы, которые позволят сделать механизм мобилизации более эффективным, понятным и прозрачным.

Напомним, Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Читайте также: