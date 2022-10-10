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В Минобороны отреагировали на массированный обстрел РФ Украины: "Наше мужество террористы не уничтожат"

Дата публикации
Просмотры
4241
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В Минобороны отреагировали на массированный обстрел РФ Украины: "Наше мужество террористы не уничтожат"

Фото: Офис президента Украины

Украина подверглась массированному ракетному обстрелу.

В Минобороны Украины отреагировали на массированный обстрел РФ территории Украины.

Об этом в твиттере написал министр обороны Алексей Резников.

"Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже если они попадут в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимость наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают, это будущее — будущее попранного во всем мире террористического государства-изгнанника", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ракетами оккупанты ударили по Киеву, Запорожью, Харькову, Львову, Тернополю, Хмельницкому и другим городам.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
4241
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