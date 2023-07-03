В Минобороны отреагировали на скандал с избиением женщины в Ужгороде работником ТЦК.

В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк прокомментировал ситуацию с избиением женщины в Ужгороде офицером Закарпатского областного военкомата, который якобы был пьян. Он отметил, что в рамках проверки работы ТЦК и СП по всем регионам Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент.

Об этом Павлюк написал в Telegram.

"Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные – привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — отметил он.

Александр Павлюк также просит граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, присылать сведения о таких случаях по этим контактам: тел: 0 800 31 01 79; электронная почта tckreport@gmail.com; чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

Напомним, журналистка Татьяна Новак рассказала, что ее избил офицер Закарпатского областного военкомата Константин Вари. По ее словам, майор был пьян. Инцидент произошел 25 июня в Ужгороде возле одного из магазинов, куда она пришла со своим мужем-военнослужащим.

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